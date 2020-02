La question des prêtres mariés est un débat qui suscite une vive polémique au sein de l’Église Catholique. En octobre dernier, une réunion d’évêques issus du continent sud-américain s’était déroulé au Vatican pour plaider la cause des hommes mariés dans le processus de recrutement de prêtres. Les prêtres sud-américains avaient formulé cette demande car ils ont noté un manque criard de prêtre dans plusieurs localités sud-américaines. Il faut dire que cette demande n’a pas eu un écho favorable au sein de l’Église Catholique. Des voix se sont élevées pour mettre la pression sur le Pape François afin qu’il interdise le recrutement de prêtres mariés au sein de l’Église.

Lorsque François a succédé à Benoît XVI, il avait pour intention de donner un visage plus moderne à l’Église Catholique. C’est ainsi qu’il a entrepris un certain nombre de réformes audacieuses pour insuffler un nouveau dynamisme dans l’Eglise. Après les différents scandales de pédophilies qui ont secoué l’institution de la chrétienneté, François a enclenché des actions pour redorer l’image de l’institution qui fut sérieusement ternie par ses différentes affaires.

Un projet rejeté pour le moment

La question du recrutement des prêtres mariés est un sujet très sensible sur lequel François était également attendu. Les conservateurs au sein du Vatican ont exercé une pression de tous les instants sur le Pape afin que ce dernier ne donne pas son accord pour un tel projet. “Les conservateurs craignaient que l’idée ne se répande ailleurs qu’en Amazonie. Ceux qui, comme moi, sont favorables au mariage des prêtres sont d’accord avec eux et pensent que l’idée finira par s’imposer.” affirmera un théologien américain qui travaille au sein du plus gros centre de formation de l’Église aux États-Unis.

Ce mercredi, le souverain Pontife a définitivement tranché la question et a rejeté la possibilité de recrutement de prêtres mariés comme l’avaient demandé les évêques sud-américains en octobre dernier. Malgré le fait que François reconnaisse qu’il y a un manque de prêtres dans plusieurs régions d’Amérique du Sud, il préfère envisager d’autres solutions que celle de l’intégration des hommes mariés. Cependant, les théologiens progressistes ne perdent pas espoir, ils sont convaincus que dans un futur proche l’église autorisera le recrutement de prêtres mariés.