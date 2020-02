Le procès de l’ancien Premier ministre français, François Fillon connaît de nouveaux soubresauts. L’ex-locataire du palais de Matignon fait face à une procédure judiciaire. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics pour avoir employé sa femme Pénélope à l’Assemblée nationale et pour avoir aussi rémunéré de manière fictive ses enfants Marie Fillon et Charles Fillon en qualité de collaborateurs de sénateur. Le procès de François Fillon est prévu pour le mois de mars et il faut dire qu’il risque gros.

En effet, l’ex-chef du gouvernement de Nicolas Sarkozy risque 10 ans de prison et une lourde amende de 150000 euros. Selon les informations des médias locaux, le Sénat français a pris la décision de ne pas se constituer partie civile au procès de l’ancien Premier ministre. En adoptant cette posture, le Sénat renonce à la rondelette somme de 117000 euros. Cette somme représente le montant cumulé des salaires attribués aux enfants de François Fillon durant la période 2005-2007.

Un cadeau qui sera le bienvenu

Si le Sénat s’était constitué partie civile, cette importante somme aurait dû être restitué à l’institution. Pourquoi le Sénat a pris cette décision? eh bien, toujours selon la presse, il ressort que les juges qui ont en charge le dossier Fillon n’ont pas retenu la charge d’emploi fictif à l’encontre des enfants de Fillon.

Les juges auraient notifié que l’ensemble des salaires versés à Marie et Charles Fillon sont revenus à François Fillon lui-même, qui a utilisé la somme à des fins personnelles. Vu cela, le Sénat a renoncé aux 117000 euros en ne se constituant pas partie civile dans le procès.