Demain 6 février 2020 à la chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI), s’ouvrira une audience où les juges de la cour vont entendre les observations relatives à la requête adressée par les conseils de Laurent Gbagbo le 7 octobre 2019. Dans la requête, l’ancien chef d’Etat avait demandé à la cour de revoir sa décision du 1er février 2019 portant sur les conditions de sa mise en liberté ainsi que celles de son ministre Charles Blé Goudé. A l’issu du procès qui pourrait s’étendre au vendredi 7, Laurent Gbagbo et Blé Goudé pourraient être définitivement libres.

La CPI jouera sa crédibilité

Selon Me Alexandre Ramsamy avocat au barreau de Paris, ce procès sera historique, en ce sens que le monde entier aura les regards fixés sur la CPI car elle jouera sa crédibilité. Du côté du FPI (Front populaire ivoirien) et de l’EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté) c’est la mobilisation générale pour soutenir leur leader. Déjà, le président de la plateforme EDS s’est envolé pour La Haye, où il suivra en direct le procès. De même on apprend que le président Pascal Affi N’guessan a pris aussi le vol ce mardi soir pour La Haye, afin d’assister au procès et pour soutenir son ‘’patron’’.

En marge du procès, la plateforme EDS envisage l’organisation d’une marche à La Haye en soutien au président Gbagbo.

Pour l’effectivité de cette marche, le président de l’EDS Georges-Armand Ouégni a effectué une rencontre dans la capitale française, Paris, avec certains cadres de la plateforme où ils ont échangé sur les dispositions pratiques de la marche. L’EDS a annoncé par ailleurs la participation de l’autre plateforme de l’opposition, du président Bédié, la CDRP (Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix) à la marche.