Le Death Note, le shōnen manga écrit par Tsugumi Ōba et dessiné par Takeshi Obata s’est rapproché dans sa dernière sortie de l’actualité politique. Ses auteurs se sont en effet inspirés de la guerre qui a lieu entre les présidents américain et chinois. Cette semaine, c’est Donald Trump et Xi Jinping qui ont fait leur apparition dans la saga animée mise en ligne depuis trois ans sur Netflix.

Le personnage Ryuk connu dans le scénario comme le dieu de la mort a en effet trouvé un autre jeune pour garder le fameux cahier autour duquel tourne tout le film. Mais l’heureux élu du dieu de la mort a décidé de mettre en vente le cahier. C’est alors qu’entre en scène les personnages politiques. Une ribambelle de personnalités politiques ont pris part à cette vente.

Trump remporte la vente

Mais à l’issu de la vente, c’est le pastiche qui représente clairement le président américain qui a remporté le duel. Face à l’homme fort de Pékin, le président américain a pu acquérir le livre de la mort à un montant évalué à 10, 000,000,000,000 de dollars.

Rappelons que le « Death Note » qui est traduit en français par « livre de la mort » permet selon le scénario à celui qui le possède de tuer tous ceux dont le nom y est inscrit. Le jeune japonais qui le possédait dans le film s’en était servi pour se faire justice. Mais à un moment donné, le livre l’a finalement corrompu.