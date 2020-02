Les relations entre les deux présidents français, Nicolas Sarkozy et François Hollande n’ont jamais été au beau fixe. L’on se souvient tous du débat télévisé de la présidentielle de 2012 où Sarkozy et Hollande s’étaient livrés une passe d’armes des plus mémorables. Les deux hommes n’ont jamais eu la même vision politique et il y a toujours eu une forme d’animosité entre eux. En 2012, lors de la passation de pouvoirs au palais de l’Élysée, Nicolas Sarkozy n’a pas digéré le fait qu’Hollande ne l’ait pas raccompagné à sa voiture.

En 2019, sur les antennes de France 2, l’ancien patron des Républicains avait aussi déclaré qu’il garde une dent contre François Hollande car ce dernier, durant tout son mandat présidentiel, ne l’a jamais sollicité sur des questions primordiales concernant la bonne marche du pays comme l’a fait Emmanuel Macron au cours du vaste mouvement de contestation sociale qui a secoué la France.

” (…) S’il m’avait invité, s’il m’avait simplement demandé d’avoir une utilité, je l’aurais fait bien volontiers. Mais je pense qu’il n’en a même pas eu l’idée” avait alors livré l’ancien ministre de l’Intérieur de Jacques Chirac. Au cours d’une enquête réalisée par BFM TV sur la vie de Nicolas Sarkozy, l’ex-dirigeant français a taclé malicieusement François Hollande.

Hollande appréciera

L’ancien patron du parti socialiste avait un leitmotiv durant tout son mandat, il voulait être un président “normal” proche des français. C’est en faisant un parallèle avec cet aspect de normalité, que Nicolas Sarkozy a lancé une pique à son successeur lors d’une conférence à Bruxelles. “Je suis assez réservé sur le concept de normalité. Vous connaissez beaucoup de dames, de femmes qui disent à leurs copines : ‘J’ai rencontré l’amour de ma vie, il est vraiment normal.” dira un brin sarcastique l’ex président. Dès que celui ci a une possibilité de tacler Hollande il ne s’en prive pas.