Alors qu’elle était plutôt proche de l’exécutif, Ségolène Royal semble avoir décidé de prendre du recul et de la distance vis-à-vis de la politique macronienne. N’hésitant pas à pointer du doigt le rôle de l’exécutif dans la crise sociale qui touche actuellement le pays, l’ancienne candidate aux présidentielles place ses pions pour 2022.

Ségolène Royal, peut-elle aider la gauche à gagner les prochaines élections ? Aujourd’hui morcelée, la gauche française semble avoir besoin d’une figure rassembleuse. L’ancienne ministre et ambassadrice des pôles semble d’ailleurs en être consciente et souhaite placer ses pions en vue des prochaines élections présidentielles, elle qui n’a jamais caché sa volonté d’aller au combat.

Ségolène Royal, solution pour la Gauche française ?

Interviewée par L’Express, Royal a ainsi affirmé que le pays se porterait mieux si elle était au pouvoir à la place d’Emmanuel Macron. Selon elle, elle serait donc la solution aux maux sociaux. Son arrivée à l’Élysée pourrait ainsi permettre de créer une véritable solution à la bipolarisation de la politique française, avec d’un côté la montée en puissance de l’extrême droite et de l’autre, la gestion élitiste que symbolise LREM.

2022, année salvatrice

Invitée à se projeter sur un second tour entre elle et Marine Le Pen, Ségolène Royal a ainsi été très claire, estimant qu’elle irait volontiers au combat. Cette hypothèse semble d’ailleurs la ravir, elle qui estime que dans le cas où celle-ci deviendrait réalité, cela reviendrait à dire que l’ultralibéralisme, mais également le monde de la finance auraient été vaincus au profit du retour à une alternance politique saine pour le débat entre la gauche et la droite.