La nouvelle est tombée ce vendredi. Delphin Kahimbi, chef du renseignement militaire congolais, est décédé ce jour des suites d’une crise cardiaque selon des sources bien introduites. Ce responsable nommé à l’époque par l’ancien président Kabila était l’une des personnalités congolaises sanctionnés par l’UE.

Plusieurs médias locaux avaient annoncé hier son limogeage mais n’a pas été confirmée par les responsables congolais. Cette nouvelle avait fait réagir de de nombreuses personnalités et des organisations non gouvernementales. Plus d’informations dans les prochaines heures.