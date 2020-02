En France et plus précisément à Paris, le prix d’un appartement ne se mesure visiblement pas forcément à sa dimension. Selon les informations relayées par certains médias, un studio de 30m2 a été vendu à 945 000 €. Un petit calcul revient à dire que le m² de ce studio coûte 31 500 €. La somme non négligeable à laquelle a été cédé cet appartement serait due à sa situation géographique.

Au pied de la Tour Eiffel…

Il est situé au pied de la Tour Eiffel sur le champ de Mars plus précisément au troisième étage du bâtiment. Il dispose d’un ascenseur. L’immeuble est bâti en pierre de taille et briques « de grand standing ». Selon la description qui a été faite de l’intérieur par BFM Immo, l’appartement est constitué d’une pièce principale avec un espace lit. Il contient également une cuisine équipée ainsi qu’une salle de bains avec toilettes.

Il ne s’agit toutefois pas d’un record de vente d’appartements à Paris. Plusieurs autres appartements avaient été vendus plus cher selon les médias. Il y a environ trois ans, dans le VIIe arrondissement un appartement avait été cédé à 38 700 € le mètre carré. L’année qui a suivi, d’autres appartements avaient été respectivement vendus à 40 680 € et 52 000 € le mètre carré.