D”après le journal, L’Observateur, l’ONG de défense des droits de l’homme Human Rights Watch a adressé une lettre aux Nations Unies pour dénoncer la série de violences et d’agression sexuelles sur les femmes et les enfants récemment enregistrée au Sénégal. L’organisation compte remettre à l’ONU son rapport 2018 sur l’exploitation sexuelle des élèves en milieu scolaire et la maltraitance des enfants talibés.

Situation des femmes et des talibés

Selon le journal, l’organisation remettra son rapport lors de la 77e présentation du Comité de lutte pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. De nombreux cas de maltraitance et d’abus sexuels envers les enfants et les femmes ont été enregistrés dernièrement au Sénégal. Une situation qui a occasionné de nombreuses protestations de l’opinion publique et de la société civile.

Après l’épisode du maître coranique qui abusait de ses élèves à Ouakam dans la banlieue proche de la capitale, un entraîneur du centre de football Dakar Sacré Cœur a été épinglé la semaine dernière. Ce dernier est accusé d’avoir sexuellement abusé de jeunes joueurs mineurs. Ces deux faits sont représentatifs des nouvelles fréquemment diffusées par la presse ces derniers temps au pays de la Téranga.