En marge de son procès à la CPI (Cour pénale internationale) en vue de sa libération définitive, l’ancien ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a rencontré pour la première fois depuis la crise post-électorale de 2010-2011 Pascal Affi N’guessan, le président statutaire du FPI (Front populaire ivoirien). C’est Charles Blé Goudé lui-même qui a rendu publique l’information à travers sa page Facebook.

« Depuis la crise postélectorale, c’était la première fois que les deux hommes se rencontraient. Après avoir échangé les civilités, Pascal Affi N’guessan et Charles Blé Goudé ont eu une séance de travail à huis clos pendant 1h 30mn » a posté l’ancien leader des jeunes patriotes.

Selon un communiqué rendu publique par le FPI, Pascal Affi N’guessan avait rencontré son jeune frère Blé Goudé afin de lui témoigner « sa solidarité et celle du FPI dans les difficiles épreuves judiciaires et pénitentiaires qu’il a traversées et qu’il continue de subir avec le président Gbagbo, en dépit de leur acquittement survenu le 15 janvier 2019. » D’après le communiqué, les deux hommes ont fait le tour de l’actualité sociopolitique en Côte d’Ivoire dans une atmosphère fraternelle et conviviale.

Que la paix et la réconciliation ne soient pas qu’un vain slogan politique

A l’issu de leur rencontre, les deux cadres du Front populaire ivoirien ont souhaité que « la paix et la réconciliation dans le pays ne soient pas qu’un vain slogan politique, mais se traduisent par des actions concrètes en faveur du rassemblement, en terre ivoirienne, de toutes les filles et de tous les fils » de la nation, dans les diversités politiques, sociales et religieuses.

Pour rappel, le président de la deuxième branche du FPI, Pascal Affi N’guessan avait assisté au procès de Blé Goudé et de Gbagbo tenu à la CPI ce jeudi 06 février 2020. Il a encore profité de l’occasion pour rencontrer une deuxième fois le fondeur du FPI, Laurent Gbagbo à Bruxelles.