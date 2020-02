Il y a 30 ans, la Conférence nationale des forces vives de la nation se tenait à Cotonou au Bénin. Me Robert Dossou a participé à ces assises et a même contribué à l’élaboration de la nouvelle Constitution qui en est issue. Aujourd’hui, l’avocat ne cache pas son indignation quant au sort réservé aux principes fondés par la Conférence nationale et à la démocratie qu’elle a consacrée.

« Au jour d’aujourd’hui, la démocratie et les principes fondés par la Conférence nationale du Bénin de 1990, ces principes ont été mis entre parenthèses. La séparation des pouvoirs pose problème » a déclaré l’ancien président de la Cour constitutionnelle au micro de RFI. Il en veut pour preuve, l’indépendance de la justice qui pose problème. « Je l’ai vécu, j’ai des dossiers que j’ai plaidés ! Et ces dossiers sont vides ! J’ai la conviction que les juges ont été téléguidés.Les juges sont terrorisés » assure Robert Dossou.

“J’ai foi qu’une résistance très patiente du peuple béninois …”

Il dit ne pas pour autant perdre la foi en l’avenir et au peuple béninois, pour changer les choses. « J’ai foi qu’une résistance très patiente du peuple béninois ajoutée à l’intelligence des hommes qui nous gouvernent, va faire bouger un peu la rupture que nous avons aujourd’hui par rapport à l’Etat de droit » se console-t-il.

Rappelons que Robert Dossou a défendu très récemment Lionel Zinsou dans le dossier dépassement de frais de campagne. Il n’a pas eu gain de cause parce que le franco-béninois a été condamné à 4 ans d’inéligibilité et 5 millions de FCFA d’amende. Un jugement que le conseil de l’ancien Premier ministre béninois a dénoncé. Pour lui, les juges ont tout simplement voulu faire plaisir au pouvoir parce que le dossier était vide.