Les relations entre la France et le Rwanda ont connu de fortes périodes de tension, il faut dire que le climat entre Kigali et Paris n’a pas toujours été très bonne. Paul Kagame, qui dirige le Pays des Mille Collines depuis 2000, a longtemps accusé la France de complicité dans le génocide de 1994. L’on se rappelle qu’en 94, la France avait enclenché l’opération militaire Turquoise au Rwanda pour éviter que des populations soient massacrées.

L’ombre du génocide a plané pendant de longues années sur les relations entre le Rwanda et la France. Du mandat de Jacques Chirac, en passant par celui de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, le climat a toujours été électrique avec Kigali. Cependant, avec l’élection d’Emmanuel Macron, les lignes sont en train de bouger. Le locataire du palais de l’Élysée a notamment mis en place une commission d’historiens et de chercheurs dans le but d’éclaircir les zones d’ombre qui entourent l’intervention française au Rwanda en 1994.

Une nouvel ère qui s’ouvre entre Paris et Kigali

Emmanuel Macron a également pesé de tout son poids dans la désignation de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). De plus, le dirigeant français a entrepris un certain nombre de démarches pour réchauffer les relations entre son pays et le Rwanda. Le président Paul Kagame apprécie de son côté les efforts d’Emmanuel Macron pour rétablir un climat de confiance entre le Rwanda et la France.

Au cours d’une récente interview à un média français, le président français s’est exprimé en ces termes: “Le président Macron est un chef d’État dont le point de vue n’est pas marqué par le passé. Tout cela est très positif. Si vous regardez le passé, vous ne pardonnez pas. On ne peut pas toujours attendre les excuses des uns ou des autres. C’est à tout un chacun de prendre ses responsabilités et de s’excuser s’il l’estime nécessaire” a notifié Kagame qui a ajouté par la suite, que grâce aux actions de Macron, il ya une nette amélioration dans les relations entre la France et le Rwanda.