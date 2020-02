Cela fait maintenant plus d’un an que les relations diplomatiques entre l’Ouganda et le Rwanda sont tendues. La frontière séparant les deux pays est fermée, suite à des tensions. Kigali accuse le gouvernement ougandais de soutenir un groupe d’opposition rwandais, le Rwanda National Congress (RNC), ayant à sa tête l’ex-chef de l’armée rwandaise le général Kayumba Nyamwasa.

« Prendre des mesures ultérieures en faveur de la paix »

Aussi accusent-elles Kampala d’avoir interpellé et torturé plusieurs rwandais en Ouganda. Ce dernier de son côté accuse le Rwanda d’ingérence dans sa politique intérieure et de fourrer son nez dans ses services de sécurité. C’est dans ce contexte, que les présidents des deux pays se sont retrouvés, dans la capitale angolaise Luanda pour améliorer leurs relations.La rencontre entre Paul Kagame et Yoweri Museveni, a eu lieu hier dimanche 02 février 2020.

Les deux hommes ont prévu de « prendre des mesures ultérieures en faveur de la paix, de la stabilité, du bon voisinage et du rétablissement de la confiance mutuelle ». Une partie de ces mesures pourrait comprendre l’échange mutuel des prisonniers. Cependant, un média étranger assure qu’aucune information concernant le nombre de personnes détenues ainsi que sur la façon dont l’échange se fera, n’a été donnée.

A en croire un communiqué du sommet, les deux présidents ont prévu que leurs deux nations « s’abstiendront de donner l’impression de soutenir, financer, former et infiltrer des forces déstabilisatrices sur le territoire de leur voisin ».

Un prochain sommet le 21 février

Ils ont également prévu de se rencontrer pour un prochain sommet qui aurait lieu le 21 février à Katuna/Gatuna, la frontière qui sépare les deux pays. Le président ougandais a par ailleurs laissé voir sur Twitter que son pays veillerait à ce que l’accord soit appliqué.

Notons que cette rencontre entre les présidents rwandais et ougandais est la deuxième à avoir lieu sous le mandat du président angolais João Lourenço. Au cours de cette réunion, était aussi présent le président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tschisekedi.