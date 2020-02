L’annonce était attendue. En effet, au mois de janvier dernier, Emmanuel Macron organisait du côté de Pau, une grande rencontre internationale au cours de laquelle les représentants du G5 Sahel (Niger, Mali, Burkina, Tchad et Mauritanie) étaient conviés. L’occasion pour eux de redéfinir les priorités afin de permettre à la lutte contre le djihadisme, de prendre un nouvel élan, la coalition formée par le G5 Sahel et la France étant vivement critiquée pour son manque apparent de résultats.

Pour l’occasion, Emmanuel Macron avait alors annoncé l’arrivée de 220 militaires français supplémentaires afin de booster le contingent implanté dans la région et apporter de nouveaux renforts. Mais cette annonce a finalement été revue à la hausse et la mission Barkhane va accueillir non pas 220 hommes supplémentaires, mais bel et bien 600, portant ainsi le nombre de militaires déployés dans la région à 5.100, contre 4.500 auparavant. Une annonce confirmée par Florence Parly, ministre française des armées, qui s’est donnée pour objectif, la fin du mois de février prochain.

600 hommes supplémentaires

La majorité de ces nouveaux militaires sera déployée du côté de la zone des trois frontières, regroupant le Mali, le Burkina ainsi que le Niger. Le reste des hommes déployés sera dispatché dans diverses unités au sein des forces du G5 Sahel, afin de les accompagner dans les missions quotidiennes de sécurisation des périmètres et des zones, afin de protéger les civils mais également les installations pouvant être visées par de nouvelles attaques perpétrées par les groupes djihadistes bien implantés dans la région.

De par ces mesures, Paris entend reprendre sa position de leader dans la région du Sahel et surtout, fait en sorte que de premiers vrais résultats soient rapidement enregistrés. Pointé du doigt, la région est connue pour son insécurité chronique, qui a déjà coûté la vie à des centaines de civils. De fait, la France joue très gros et des résultats tangibles vont clairement être attendus, sous peine de voir Paris être là encore pointé du doigt alors que le ressentiment anti-français ne cesse de gagner en importance, notamment au Mali.