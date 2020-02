En matière d’amélioration de la santé des enfants et des adolescents, les deux dernières décennies ont été favorable grâce à des progrès réalisés dans le domaine, même si ces avancés sont aujourd’hui très menacées. Selon le rapport d’une étude réalisée par un groupe d’expert intitulé «Un avenir pour les enfants du monde?», publié dans la revue médicale britannique The Lancet, ces progrès réalisés au cours des vingt dernières années sont aujourd’hui menacés et voire même être au point mort.

Sollicités par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Unicef, ce groupe constitué de 40 experts indépendants en santé infantile des quatre coins du globe, afin d’arriver à cet résultat a élaboré des nouveaux indices permettant de mesurer la possibilité des enfants à s’épanouir. Les données sont recueillies sur 180 pays selon les indicateurs de mortalité, d’état de santé, de nutrition, d’éducation etc…

L’issue des études a révélé tout naturellement que ce sont les pays du sud spécifiquement de l’Afrique subsaharienne qui tiennent la lanterne rouge avec le Niger comme dernier et la Somalie, le Tchad et la République Centrafricaine qui le précède. De l’autre bout de la liste c’est la Norvège qui vient en tête suivie de la Corée du Sud, les Pays-Bas et la France.

Les pays les plus pauvres sont les plus exposés

Le rapport du groupe des experts a relevé cependant des mesures de durabilité à propos de l’augmentation des émissions de CO2, les inégalités de revenus, en martelant que « si beaucoup de pays à haut revenu ont un très bon score à l’index d’épanouissement, ils sont proches du bas du classement pour leur contribution à la durabilité écologique ».

Les pays les plus pauvres, en ce qui les concerne, même s’ils émettent les taux les plus faibles de gaz à effet de serre, sont paradoxalement les pays dont les populations sont les plus exposées aux dures conséquences du réchauffement planétaire.

Par rapport aux objectifs de réduction des émissions de CO2 par habitant fixés pour 2030, à peine 9 pays sont pour l’heure en mesure de les atteindre. Ces pays sont également placés parmi les 70 meilleurs scores pour l’index d’épanouissement. Il s’agit de : l’Albanie, l’Arménie, la Grenade, la Jordanie, la Moldavie, le Sri Lanka, la Tunisie, l’Uruguay et le Vietnam

Les gouvernements invités à réagir

Les experts ont évoqué également, comme d’autres éléments qui menacent la santé des enfants, la pollution de l’air et l’intensification des menaces climatiques en première position et les pratiques commerciales néfastes qui ont des répercussions sur la santé des enfants avec la consommation des aliments ultra-transformés, l’alcool, les boissons sucrées la cigarette électronique et autres.

Face à ce triste constat, Helen Clark, ancienne Première ministre de Nouvelle-Zélande et co-présidente de la commission d’experts a affirmé que, « les pays doivent revoir leur approche de la santé des enfants et des adolescents en faisant en sorte, non seulement de prendre soin d’eux aujourd’hui, mais en protégeant le monde dont ils hériteront.»