Nicolas Sarkozy est sans conteste l’ex-président français le plus proche de l’actuel locataire du palais de l‘Élysée, Emmanuel Macron. L’on se rappelle qu’au temps fort de la crise de gilets jaunes, Nicolas Sarkozy avait été appelé à la rescousse par le président français afin de trouver des solutions qui allaient permettre de calmer la colère des manifestants. Tout récemment, des médias français ont fait une révélation sur la proximité qui existe entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, en mars 2019, au cours d’un déplacement conjoint en Haute Savoie pour une cérémonie d’hommage, les deux personnalités ont été au cœur d’un moment de complicité inoubliable.

C’est durant le retour sur Paris, que la scène a eu lieu, les médias locaux ont révélé que dans l’avion qui ramenait Sarkozy, Macron et la délégation gouvernementale, un énorme fou rire a éclaté. Il ressort que les autres passagers de l’avion n’arrivaient pas à croire à la scène.

Une phrase à l’origine du fou rire

Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron se tordaient littéralement de rire, les deux hommes sont des blagueurs qui aiment faire des vannes surtout lorsqu’elles visent l’ancien président français, François Hollande. Qu’est-ce qui a pu bien faire rire Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ce jour-là, eh bien, c’est une reprise du film culte Les Tonton Flingueurs qui a créé ce fou rire dont voici le passage: “J’ai pas entendu dire que le gouvernement t’avait rappelé, qu’est-ce qui t’a pris de revenir?”. On se sait pas qui de Macron ou de Sarkozy a prononcé la phrase mais ils se sont bien marrés. A noter que ces deux personnalités sont des fans invétérés des Tonton Flingueurs.