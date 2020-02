Cela fait quelques temps que l’éloignement du Prince Harry et de son épouse Meghan Markle de la famille royale britannique, défraie la chronique. Le duc et la duchesse de Sussex avaient exprimé leur souhait de ne plus être des membres actifs de la famille royale britannique. Cette décision du couple princier avait été acceptée par la reine du Royaume-Uni, Elisabeth II.

Ils ont décidé de vivre au Canada

Harry et Meghan avaient renoncé à leurs titres royaux, et la question de leur sécurité continue de tenir en haleine la presse people. Depuis que le couple a décidé de s’éloigner de la famille royale, ils ont décidé de vivre avec leur fils Archie, dans une luxueuse villa sur la côte ouest du Canada, à Vancouver Island. Leur sécurité tout au long de leur présence dans le pays sera pour un moment assurée par le contribuable canadien.

Une sécurité assurée depuis leur arrivée au Canada

La nouvelle a été donnée hier jeudi 27 février 2020 par le gouvernement canadien, qui s’est engagé à mettre un terme à ce financement. Notons qu’au cours du mois de janvier, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait démenti avoir promis à la reine Elisabeth II, prendre en charge les frais de sécurité du couple Sussex. Malgré cela, le gouvernement avait continué à assurer lesdits frais, depuis l’arrivée d’Harry et de Meghan sur le sol canadien.

« Alors que le duc et la duchesse sont actuellement reconnus comme des personnes jouissant d’une protection internationale, le Canada a l’obligation de fournir de l’aide en matière de sécurité » a indiqué le ministère de la sécurité publique dans un communiqué. Ce dernier a précisé que la Gendarmerie royale du Canada accorde une aide à la police métropolitaine de Londres, depuis l’arrivée en novembre 2019, du couple princier au Canada. Selon le ministère cette aide se terminera dans les semaines à venir « compte tenu de leur changement de statut ».