Après leur dernière rencontre à l’occasion de l’inauguration de la place Nelson Mandela pour la paix, les deux ex-premières dames Simone Gbagbo et Henriette Bédié se sont à nouveau retrouvées, cette fois-ci au domicile du couple Bédié situé à Abidjan Cocody. C’est ce 19 février 2020 que l’épouse de Laurent Gbagbo a rendu une visite d’amitié a son aînée Henriette. Elles ont eu à parler de la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire qui nécessite la réconciliation et la fraternité entre tous les fils et filles du pays.

A cet effet, les deux firsts lady ont décidé de nouer un accord afin de se retrouver les jours à venir pour coorganiser des activités. « Je dis à propos de la Côte d’Ivoire que nous serons toutes les deux très heureuses de pouvoir participer à des activités, à des rassemblements pour inciter les ivoiriens à se retrouver, à communier ensemble, à passer un pacte autour de la nation », a confié la deuxième vice-présidente du FPI (Front populaire ivoirien) au média Koaci.

L’événement décisif de la rencontre

Mme Bédié en ce qui la concerne, a notifié que c’est l’événement de la place Nelson Mandela qui les avait incité à organiser cette nouvelle rencontre. « Je suis très heureuse de rencontrer ma petite sœur grâce à la cérémonie du Plateau. On a pu se retrouver et c’était un déclic. Il fallait qu’on se retrouve, » a laissé entendre l’épouse du président du deuxième plus vieux parti politique de l’Afrique, le PDCI-RDA.