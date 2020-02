Les relations sont plus que tendues entre les deux présidents voisins que sont Recep Tayyip Erdogan et Bachar el-Assad. Suite à une série de frappes de l’armée syrienne sur des positions turques à Idleb ayant tué 14 soldats turcs en une semaine, le président turc est sorti de ses gongs cette semaine et menacé le régime de dures et sévères représailles. Le régime syrien ne paraît cependant pas impressionné par les menaces du président turc.

Le président turc est apparu particulièrement courroucé ce mercredi 12 février 2020 au cours d’un discours prononcé à Ankara. Un discours qui a visé le régime syrien auteur de ces frappes qui ont mortellement touché les soldats turcs. Erdogan menace Bachar el-Assad de «frapper le régime partout», surtout après les attaques syriennes contre son armée et les morts occasionnés. Erdogan exige aussi de la Syrie son retrait de certaines positions à Idleb, menaçant de faire «tout ce qui est nécessaire, sur terre et dans les airs» pour l’y contraindre.

Erdogan “déconnectée de la réalité”

Des menaces qui ne font ni chaud, ni froid au régime syrien. Ce mercredi, l’agence officielle turque Sana après avoir rappelé les frappes douloureuses contre les positions turques à Idleb, accuse Erdogan de faire « des déclarations vides, creuses et ignobles ne pouvant provenir que d’une personne déconnectée de la réalité ». Le président turc est donc traité par Damas d’être « déconnecté de la réalité ». De quoi raviver les tensions entre les deux pays voisins.