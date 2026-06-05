Mali : la France conteste la condamnation à 20 ans de prison du diplomate Yann Vezilier

La France a rejeté, vendredi, la condamnation à 20 ans de prison prononcée par la justice malienne contre Yann Vezilier, présenté par les autorités de transition comme un diplomate français affecté à l’ambassade de France à Bamako. Le ministère français des Affaires étrangères affirme qu’il s’agit d’« accusations sans fondement » et maintient que l’agent agissait dans le cadre d’une mission de coopération sécuritaire. La décision judiciaire a été rendue à Bamako dans une affaire liée à des accusations d’atteinte à la sûreté de l’État.

Yann Vezilier avait été interpellé le 13 août 2025 par la Sécurité d’État (SE), le service de renseignement malien. Les autorités de transition l’avaient arrêté en même temps que plusieurs officiers des Forces armées maliennes (FAMa). Ces militaires sont soupçonnés d’avoir participé à la mise en place d’un réseau destiné à recueillir des informations sensibles et à préparer un projet de déstabilisation des institutions, selon les accusations portées par Bamako.

Arrestation et accusations portées par Bamako

D’après les éléments communiqués par les autorités maliennes, l’enquête ouverte en 2025 porte sur des faits qualifiés de complot et d’atteinte à la sûreté de l’État. La justice malienne estime que le groupe auquel aurait appartenu Yann Vezilier aurait contribué à des activités visant les institutions de la transition. Aucune précision détaillée sur les éléments de preuve n’a été rendue publique par les autorités judiciaires au moment du jugement.

Le Quai d’Orsay a réagi en rappelant la position constante de Paris depuis l’arrestation. « Notre agent fait l’objet d’une procédure judiciaire comprenant des accusations sans fondement », a indiqué le ministère français des Affaires étrangères, réaffirmant que le diplomate exerçait des fonctions liées à la coopération sécuritaire et que la France n’était impliquée ni directement ni indirectement dans des actions de déstabilisation.

Réaction de Paris et tensions diplomatiques persistantes

La condamnation intervient dans un contexte de relations dégradées entre Paris et Bamako depuis la fin des opérations militaires françaises au Mali et la rupture progressive des accords de coopération sécuritaire. Depuis 2022, les deux capitales ont multiplié les différends diplomatiques, incluant des expulsions de représentants et la suspension de plusieurs cadres de collaboration.

Dans ce climat, la réaction française à la décision judiciaire s’inscrit dans une ligne de contestation systématique des accusations portées par les autorités maliennes. Paris estime que la procédure engagée contre Yann Vezilier relève d’un différend politique, position déjà exprimée lors des précédentes étapes de l’enquête.

Le ministère français des Affaires étrangères a indiqué qu’il poursuivait ses démarches diplomatiques en faveur de son agent, sans préciser les prochaines actions envisagées. Aucune date n’a été annoncée à ce stade concernant une éventuelle procédure d’appel ou une évolution du dossier devant les juridictions maliennes.