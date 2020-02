La situation est toujours trouble en Syrie. Dans un communiqué rendu public par les autorités turques, elles ont annoncé avoir perdu 5 soldats dans de nouvelles attaques perpétrées par les forces syriennes. L’attaque a en effet eu lieu dans le nord du gouvernorat d’Idlib. Les soldats syriens ont pris d’assaut un poste d’observation turc faisant ainsi plusieurs morts ainsi que des blessés selon les précisions qui ont été apportées.

5 morts et 5 blessés

«Cinq de nos soldats ont été tués et cinq autres blessés dans des tirs d’artillerie de l’armée syrienne non loin d’Idlib. Nous avons riposté», a notamment fait savoir ce lundi 10 février 2020 le ministère turc de la Défense nationale par le canal d’un communiqué. Les autorités d’Ankara ont multiplié les déclarations publiques suite à cette attaque.

Après avoir présenté les condoléances aux proches des victimes et condamné l’attaque, elles indiquent avoir riposté et ont fait plusieurs victimes dans les rangs des adversaires. Par le biais d’une publication sur le réseau social de l’oiseau de bleu, Fahrettin Altun, chef du département des relations publiques de l’administration présidentielle turque considère l’attaque comme une offense non seulement à la Turquie mais également à la « communauté internationale ».

“Nous avons riposté…”

Toujours sur Twitter, l’officiel turc indique que les victimes enregistrées dans les rangs des soldats turcs ont été vengées. « Nous avons riposté à cette vile attaque, les cibles ennemies ont été détruites, le sang de nos soldats n’est pas resté sans vengeance», a précisé Fahrettin Altun, chef du département des relations publiques de l’administration présidentielle turque.

Ces nouvelles informations viennent s’ajouter à la liste de choses que reprochent les autorités turques aux responsables syriens. Dans un passé récent, le président turc avait reproché à Vladimir Poutine le fait que l’accord intervenu entre eux soit constamment violé par la Syrie.