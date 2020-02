Assouinssouin est un grand arbre de la famille des Leguminosae, de l’ordre des Fabales, dont le nom scientifique est Dialium guineense. D’origine africaine elle porte différents noms dans toutes les ethnies. En yoruba on l’appelle Awin, en fon Assouinssouin, en anglais Velvet tamarind et etc. Il pousse en forêts denses de l’Afrique tropicale. Ses fruits poussent en petites touffes et sont de petites tailles comme les raisins et dont la peau en forme de coque est de couleur noire. Chaque fruit contient une (ou deux) graine (s) brune-brillante(s), recouverte(s) d’une fine couche d’amidon.

Les graines ont une forme plate-rondes. Sa pulpe comestible, marronne ou brune-rouge, d’un goût doux-aigre, se consomme crue ou trempée dans l’eau comme une boisson. La pulpe sèche ressemble à une poudre et est plus doux que le tamarin. Les feuilles amères sont consommées comme ingrédients. Son écorce et ses feuilles sont très appréciées en médecine traditionnelle pour le traitement de plusieurs maladies.

Il existe trois espèces d’Assouinssouin dans le monde que sont :

Dialium guineense , originaire d’Afrique

, originaire d’Afrique Dialium indum , originaire d’Afrique de l’Ouest, d’Asie du Sud, et d’Asie du Sud-Est. Cette espèce est plus douce et ses graines sont légèrement plus volumineuses que l’espèce Dialium guineense. En Afrique de l’Ouest, on la trouve au Nigéria, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Sénégal, au Togo, et en Sierra Leone. Mais n’empêche qu’aujourd’hui on en trouve dans toute l’Afrique de l’Ouest

Utilisations et vertus

En Afrique de l’Ouest et plus précisément au Bénin, le tamarin velours est utilisé pour diverses raisons. Par exemple, les mamans utilisent l’Assouinssouin pour distraire les jeunes enfants, après avoir extraire les graines. Les jeunes raffolent des fruits d’Assouinssouin car cela les aident à mieux réfléchir et à être moins distraire. Les adultes en prennent pour surveiller leur ligne car ce serait meilleur que de grignoter des biscuits et autres produits transformés etc. La boisson à base de la pulpe d’Assouinssouin est faite à une petite échelle pour les passants chanceux. Toujours est-il que l’arbre est vertueux jusqu’à ses racines.

En médecine

Les feuilles d’Assouinssouin sont reconnues pour leur goût amer et leur richesse en antioxydants (comme l’acide tartrique), très bon pour la santé humaine. Ainsi, la décoction des feuilles est utilisée dans le traitement du paludisme, des ulcères gastriques, des hémorroïdes, et est utilisé aussi contre le diabète, l’ictère pour réduire la glycémie et faviriser la sécrétion d’insuline, etc. Elles sont très diurétiques donc favorisent la production d’urine. Elles sont très appréciées par la médecine conventionnelle dans la guérison d’hémorroïdes.

La pulpe du fruit d’Assouinssouin est riche en vitamine C. Elle contient également de la vitamine A, de l’acide folique, de la thiamine, de la niacine, du fer, du cuivre, du calcium, du zinc, du potassium et de la riboflavine. Sa mastication améliore la lactation chez les femmes enceintes et les mères allaitantes, l’anémie puis elle permet de contrôler les infections génitales. Sa teneur élevée en acide ascorbique lui permet d’être utilisée pour traiter le scorbut. La pulpe permet de renforcer l’immunité de l’organisme et empêche la carence en micronutriments. Elle est également utilisée pour réduire la sècheresse oculaire.

L’écorce d’Assouinssouin a des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires, et contient de la saponine. Son cure-dent est très prisé pour son effet nettoyant, sa capacité à supprimer les plaques et les caries dentaires. La décoction du cure-dent s’utilise comme bain de bouche. Dans certaines localités, on prend cette décoction en association avec les feuilles du Papayer et une pincée de sel, pour de meilleurs résultats. Il faut noter que les femmes et jeunes filles souffrantes de douleurs dues aux menstrues, se soulagent avec le cure-dent d’Assouinssouin dont elles avalent le jus.

Gastronomie

Ici on l’a en plusieurs présentations :

Sa boisson est aussi rafraichissante que la boisson de tamarin mais sans ajout du sucre industriel ;

Sa poudre extraite de sa pulpe, sert d’assaisonnement dans la sauce, la bouillie. On l’utilise pour faire des sucettes également. En boulangerie, elle est un excellent agent levant naturel ;

Ses fruits se vendent soit avec la peau ou sans la peau noire, soit caramélisés ou accompagnés de lait, ou de sel, ou de piment, etc.

En cosmétique

Ici la poudre soit de sa coque, de sa pulpe, des feuilles, des branches, du tronc, soit de ses racines s’utilise pour des pommades et des savons d’antidouleurs corporels, pour les massages, les entorses, l’arthrite, pour aider à exfolier la peau en se débarrassant des cellules mortes des pores de la peau.