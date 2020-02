Une association algérienne domiciliée en France voit d’un mauvais oeil les tensions entre l’Algérie et le Maroc. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l’association appelle le gouvernement algérien à tenir sa promesse d’ouverture des frontières. Lire ci-dessous le communiqué

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Association de la Diaspora des Algériens Résidents à l’Etranger, souhaite communiquer sur le fait qu’il n’est plus d’actualité de demander des excuses sur le dossier de la fermeture des frontières car c’est se cacher derrière un fil de laine, les citoyens des deux pays Algérie et Maroc connaissent bien les responsabilités et le contexte politique des deux pays dans la fermeture des frontières, il n’est nullement nécessaire de faire remonter les vieux dossiers inutilement, il faut regarder de l’avant, l’heure est à la construction et à la coopération déclare Otman Douidi, vice- président de l’association DARE.

L’heure est également à la coopération de bonne fois et non au réveil des vieux conflits et des fausses excuses coté politiques algériens.

Il s’agit aujourd’hui pour la présidence algérienne de tenir ses promesses inconditionnelles d’ouvrir les frontières avec le Maroc et le Maroc suivra par bon sens et pour l’intérêt de tous.

Le mur de Berlin est tombé il y a 31ans, les citoyens s’indignent que cette guerre froide entre frères voisins persiste encore à travers la fermeture de cette frontière qui est une honte aux yieux de la communauté internationale, devant laquelle nous nous donnons en public.

Nous vivons en 2020 une nouvelle ère de la diplomatie algérienne sur le continent africain, cette ouverture va marquer une rupture avec l’ancien régime. Le peuple algérien sera fier de cette ouverture qui saura laisser une trace positive pour la diplomatie algérienne en Afrique. Ne manquons pas ce rendez vous avec l’histoire.

Le vice-président de l’Association D.A.R.E

Mr Otman DOUIDI