La marque de café suisse Nespresso, qui connaît un succès mondial avec son café à dosette et ses machines adaptées, aimait à affirmer que ses grains proviendraient de sources ‘’éthiques’’ sans toutefois publier la liste de ses fournisseurs. Cependant, un documentaire produit à partir de données d’investigation et qui sera projeté la semaine prochaine, montreraient des enfants cueillant des grains et déplaçant de lourdes charges dans des plantations de café au Guatemala. Des plantations qui justement feraient parties des fermes fournisseuses de Nespresso. Pour George Clooney, ambassadeur de la marque, « il y aurait du travail à faire ».

Georges Clooney défend Nespresso

George Clooney avait quelque peu été pris de court par les révélations du documentaire. Un documentaire qui devrait être dès lundi, le prochain épisode de la série documentaire britannique “Dispatches“. Et selon le documentaire, ce seraient six des fournisseurs de café de Nespresso au Guatemala qui emploieraient des enfants. Le célèbre acteur George Clooney, ambassadeur de la marque depuis 2006 et qui avait rejoint le Conseil consultatif de développement durable de Nespresso en 2013, avait déclaré dans un communiqué ; « J’ai été surpris et attristé de voir cette histoire. Il est clair que ce conseil et cette entreprise ont encore du travail à faire. Et ce travail sera fait ».

La compagnie elle-même dans un long communiqué, s’était déclarée « extrêmement préoccupée » par les allégations soulevées par le documentaire. Surtout que selon Nespresso, la compagnie travaillerait déjà aux côtés d’ONG comme Rainforest Alliance et Fairtrade International « pour renforcer les bonnes pratiques de travail et le traitement équitable des travailleurs, y compris l’éducation sur les risques du travail des enfants ». Mais prenant acte des révélations, l’entreprise avait déclaré qu’elle avait presqu’immédiatement cessé d’acheter du café dans toutes les fermes de la région « jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de garantir que le travail des enfants n’était plus d’actualité ».

Mais avait tenu à préciser, Clooney, il était important pour d’aussi grandes sociétés comme Nespresso de voir de « talentueux » journalistes comme Anthony Barnett, le réalisateur du film documentaire, faire avec autant de sérieux leur travail d’information. Un travail nécessaire « pour que les promesses de tous soient respectées » avait ajouté Clooney. L’acteur avait également souhaité que Barnett poursuive son travail de veille afin de « rendre compte avec précision » si les conditions dans ces fermes ne s’amélioraient pas.