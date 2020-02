Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Nous avons perdu un membre de notre famille. Ce fut un moment triste pour nous, pour les citoyens européens – et, en fait, pour de nombreux citoyens britanniques. Néanmoins, nous avons toujours respecté la décision souveraine de 52% de l’électorat britannique, et nous attendons avec impatience de commencer un nouveau chapitre dans nos relations.

Mis à part les émotions, le 1er février s’est avéré être historique mais aussi peu dramatique. C’est en grande partie grâce à l’accord de retrait que nous avons négocié avec le Royaume-Uni, qui nous a permis de garantir «un Brexit ordonné». Celui qui – au moins pour l’instant – minimise les perturbations pour nos citoyens, les entreprises, les administrations publiques – ainsi que pour nos partenaires internationaux.

En vertu de cet accord, l’UE et le Royaume-Uni se sont mis d’accord sur une période de transition, jusqu’à la fin de 2020 au moins, au cours de laquelle le Royaume-Uni continuera à participer à l’union douanière et au marché unique de l’UE, et d’appliquer le droit de l’UE, même s’il n’est plus un État membre. Au cours de cette période, le Royaume-Uni continuera également à respecter les accords internationaux de l’UE, comme nous l’avons clairement indiqué dans une note verbale à nos partenaires internationaux.

Donc, avec la période de transition en place, il y a un certain degré de continuité. Cela n’a pas été facile compte tenu de l’ampleur de la tâche. En quittant l’Union, le Royaume-Uni quitte automatiquement, mécaniquement, légalement des centaines d’accords internationaux