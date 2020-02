Le Taj Mahal sera défendu avec de simples lance-pierres pendant la visite du président américain Donald Trump ! De simples lance-pierres qui ont le pouvoir de faire détaler les singes qui règnent en maîtres sur ce lieu et qui fuient et vont bien loin à la vue des lance-pierres. Donc on n’envisage pas vraiment de devoir utiliser les lance-pierres contre les macaques, ces hominiens qui font règner une véritable psychose chez les visiteurs du Taj.

La seule vue d’un lance-pierres brandit par une personne suffit largement à faire s’enfuir toute une horde de macaques, ces singes qui vivent comme des gardiens du célèbre mausolée de marbre blanc que s’apprête à visiter le président américain Donald Trump. Le chef de la sécurité du Taj expliquait déjà l’année dernière à l’agence Reuters : « Les singes prennent peur quand ils nous voient brandir les lance-pierres et ils se sauvent ».

Entre 500 à 700 singes au Taj

Les singes ont élu domicile dans ce monument et sont souvent agressifs envers les visiteurs. Leur population est estimée à plus de 500 à 700 têtes et ils sèment une véritable terreur au monument et dans les maisons alentours dont les habitants sont souvent victimes des singes et vivent avec la peur au ventre : « La terreur […] est si forte que les femmes et les enfants ont peur d’aller sur les toits de leurs maisons, qui sont quasiment devenus le territoire des singes », témoigne un habitant dans India Today. « Si un grand groupe de singes comme ceux-là s’attaque à l’entourage de Donald Trump, ce sera un désastre ».

On sait que des touristes ont déjà été victimes de ces hominiens pendant leurs visites au célèbre monument de marbre blanc. En 2018, deux touristes français avaient été attaqués. Les macaques étaient aussi entrés dans une maison voisine pour la piller, mais ont tué un bébé de 12 jours dans ladite maison. Leur quête de nourriture est souvent sans limite, ce qui invite à la prudence, pendant l’actuel visite de Donald Trump