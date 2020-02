L’UEFA a annoncé une sanction contre le club anglais Manchester City à travers un communiqué publié ce 14 février 2020. L’instance dirigeante du football européen reproche au club mancunien de ne pas avoir respecté les normes du fair-play financier. Les dirigeants du club comptent saisit le Tribunal Arbitral du Sport.

Une amende de 30 millions d’euros

“La chambre arbitrale a imposé des mesures disciplinaires au Manchester City FC, lui ordonnant de ne plus participer aux compétitions de clubs de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons (c’est-à-dire les saisons 2020/21 et 2021/22) et de payer une amende de 30 millions d’euros” peut-on lire dans le communiqué. L’UEFA reproche au club anglais d’avoir surévalué des revenus sur les sponsors ainsi que le non respect du fair-play financier entre 2012 et 2016.

Manchester City va faire appel

Les dirigeants de Manchester City de leur coté ont annoncé que le club va saisir le Tribunal Arbitral du Sport pour cette affaire. Dans le communiqué publié après l’annonce des sanctions de l’UEFA on peut lire : “Le club s’efforcera d’obtenir un jugement impartial le plus rapidement possible et, par conséquent, en première instance, engagera une procédure auprès du Tribunal Arbitral du sport dans les meilleurs délais“.