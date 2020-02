L’Iran a frôlé une catastrophe aérienne dans la journée du samedi 1er février 2020. Un Airbus 319 assurant une liaison interne entre Téhéran et la ville de Kermanchah dans l’ouest de l’Iran a failli faire un crash ce samedi-là vers 6h du matin. Mais fort heureusement, le pire a été évité. Aucune victime, ni blessé, ni mort, ne sont à déplorer.

Les 102 passagers et 8 membres de l’équipage de ce vol d’Iran Air ont certainement eu la peur de leur vie. Alors que l’avion atterrissait sur l’aéroport de la ville de Kermanchah dans l’ouest du pays, l’appareil est brusquement sorti de la piste d’atterrissage pour aller finir sa course dans la neige environnant la piste. Les 110 occupants de l’appareil ont pu en sortir sains et saufs comme l’attestent des images et vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Les images montrent aussi qu’il neigeait au moment de l’accident.

Verglas ou problème de roue avant ?

Le porte-parole de l’aviation civile en Iran, Reza Jafaar Zadeh a rassuré de ce que tous les occupants de l’appareil ont pu s’en sortir sans une égratignure, mais n’a rien dit par rapport aux causes réelles de l’accident. La neige et le verglas pourraient être les causes de cet accident. Mais on soupçonne aussi un problème au niveau de la roue avant. L’appareil est resté immobilisé dans la neige. Un drame aérien évité de justesse au pays des shahs.