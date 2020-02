Ballaké Sissoko est un musicien malien spécialiste de la musique Mandingue qui utilise la Kora, un instrument traditionnel d’Afrique de l’Ouest. Le musicien possède une notoriété internationale et il s’est produit un peu partout dans le monde. Il n’y a pas si longtemps, Ballaké Sissoko était en Angleterre où il était l’une des vedettes des BBC Proms qui ont eu lieu à Londres, la capitale de la Grande-Bretagne. L’artiste musicien est indissociable de son instrument de musique, il a indiqué tout récemment que lors de son retour d’une tournée américaine, la douane américaine a endommagé sa Kora.

C’est ce 04 Février, lors de son retour dans son appartement parisien, que Ballaké Sissoko a livré les faits. Sur sa page Facebook, Mr Sissoko a publié les images de son précieux instrument de musique qui a subi de sérieux dommages. L’artiste malien affirmera qu’il avait rangé sa Kora dans un étui rigide à l’aéroport de New York et ne l’a rouvert qu’à son retour à Paris.

La douane US, dos au mur

Un dépliant de l’Autorité de sécurité des transports (TSA) notifie qu’un agent de sécurité a inspecté la valise de Ballaké Sissoko et s’excuse pour les préjudices causés. “Les cordes, le chevalet et tout le système d’amplification du son, délicat et complexe, ont été démontés. Même si tous les composants qui ont été démontés étaient intacts, il faut des semaines avant qu’une kora de ce calibre puisse retrouver son état de résonance antérieur. Ce genre de kora faite sur mesure est tout simplement impossible à remplacer” livrera désabusé le musicien malien. Pour le moment, la douane américaine ne s’est pas formellement prononcée sur l’affaire. De nombreux internautes ont apporté leur soutien à Ballaké Sissoko en fustigeant l’action des services de douanes US.