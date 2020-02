Sanaz Hajjami, une Iranienne, se prépare à courir le Schneider Electric Marathon de Paris pour aider une association béninoise à financer des bourses d’apprentissage.Tout est parti de sa rencontre avec une collègue de travail et amie Florence Charlier. Celle-ci lui parle de Artisanat Solidaire Nord Bénin France, une association créée par sa mère dans le nord Bénin.

« Ça a été un déclic, nous avons pris cinq dossards » se souvient Florence. L’objectif de l’Association est de financer grâce au marathon, une dizaine de bourses. Ces bourses permettront à des orphelins ou enfants abandonnés d’apprendre un métier chez un artisan pendant trois ans. Artisanat Solidaire Nord Bénin France a en effet un partenariat avec un collectif de 700 artisans locaux.

Les gens ont parfois besoin d’une chance

Sanaz Hajjami se réjouit déjà de sa contribution à l’ initiative. Pour elle, les gens ont parfois besoin d’une chance. « Je l’ai eue à plusieurs reprises et c’est ainsi que j’ai pu finir mes études et trouver un travail. C’est juste un moment, un événement qui peut faire passer votre vie de l’ombre à la lumière, alors rendons cela possible pour les autres » poursuit-elle dans les colonnes du Journal du Dimanche.

L’iranienne informe par ailleurs qu’elle et son amie ont des pages de dons en ligne. Elle invite donc les bonnes volontés à soutenir financièrement l’initiative , « mais aussi partager les cagnottes, les informations de l’association ».