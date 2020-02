Ça y est, depuis le Mardi 04 janvier, la Grande-Bretagne est officiellement sortie de l’Union Européenne. C’est l’épilogue d’un long processus qui aura fait l’objet de nombreuses tractations au sein des instances dirigeantes de l’Union Européenne. Le processus du Brexit fut entamé sous le mandat du Premier ministre David Cameron puis s’est poursuivi avec Theresa May et s’est terminé avec Boris Johnson. Le départ des britanniques de la zone UE va certainement entraîner des bouleversements au sein de l’espace européen vu le poids qu’occupait les anglais.

De nombreux hommes politiques européens se sont prononcés sur cette historique sortie de l’Angleterre de l’Union Européenne. Les avis sont pour la plupart mitigés et même si le choix des anglais est respecté, il faut dire que nombreux sont les hommes politiques qui auraient préféré que le Grande-Bretagne reste au sein de l’Union Européenne. Marine le Pen, la présidente du Rassemblement National, s’est récemment exprimée sur le Brexit qui selon elle va jouer en défaveur de l’institution UE.

Une reforme urgente de l’ONU

Pour la dirigeante d’extrême droite, il faut au plus vite reformer l’UE pour qu’elle soit plus prompte à faire face aux défis à venir. Marine le Pen estime qu’il faut que les nations européennes soient plus à l’écoute de leurs peuples. Pour elle, le Brexit pourrait créer un effet domino qui va amener d’autres pays à quitter l’UE.

La responsable politique s’est aussi prononcée sur la politique économique au sein de la zone européenne qui est en déphasage avec le paysage politique et économique mondial actuel. L’Union européenne se trompe, elle est toujours dans l’ultralibéralisme et le libre-échange quand le monde entier est en train de rompre avec ce modèle économique. Je l’avais dit, cela fait des années que les États-Unis vont revenir au protectionnisme, que la Chine fait du protectionnisme, que l’Inde fait du protectionnisme, (…) Il va falloir négocier effectivement et peut-être faire également, nous aussi, une forme de protection économique de nos propres pays, ce qui n’a pas été le cas de l’UE depuis de nombreuses années” a livré Marine Le Pen