Une famille de Juifs orthodoxes d’origine américaine a déposé une plainte contre la compagnie aérienne American Airlines. Cette action judiciaire initiée devant le tribunal de Houston vise à s’insurger contre la discrimination raciale et religieuse dont les membres de la famille disent avoir été victimes.

Un bain une fois par semaine?

Selon les informations relayées par le média le Times of Israel quelques jours plus tôt, ils auraient été empêchés de voyager sur un vol de la compagnie American Airlines. Ils ont été priés de descendre de l’avion par les membres de l’équipage sur demande du pilote. Les membres de leur religion dégageraient une odeur parce qu’ils ne seraient pas habitués à prendre des douches régulières. Un lien avec leur religion selon la famille.

«L’agent de la sécurité a fait des déclarations désobligeantes », a notamment renseigné le Times of Israel faisant référence aux bains une fois par semaine. L’incident se serait produit le 23 janvier alors qu’ils s’apprêtaient à rejoindre Détroit. La famille pour sa part s’est opposée à ce traitement et indique que c’est une fausse conception.

La compagnie se défend

De son côté, la structure indique avoir agi juste parce qu’elle est préoccupée par le confort des autres passagers. Malgré toutes les dispositions prises par la compagnie pour leur permettre de prendre un autre vol, ils ont assigné American Airlines en justice.

La plainte déposée devant le tribunal de Houston mentionne qu’ils ont été insultés, diffamés et traités comme des criminels, humiliés. La plainte souligne par ailleurs ces derniers ont manqué des rendez-vous, ont engagé des dépenses supplémentaires et ont subi un traumatisme et une détresse émotionnelle.