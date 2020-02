Roger Stone, consultant politique américain, conseiller et ami de longue date de Donald Trump, était reconnu coupable en Novembre 2019, d’avoir entravé une enquête du Congrès sur l’ingérence russe lors de l’élection présidentielle de 2016. Le politicien, aurait été condamné pour sept chefs d’accusation, y compris l’altération de témoins et le mensonge aux enquêteurs, à la suite du rapport de l’enquêteur spécial Mueller. Lundi dernier, les procureurs requéraient contre le politicien une peine d’emprisonnement de sept à neuf ans. Mardi, le président Trump critiquait ouvertement les procureurs fédéraux pour avoir ‘’osé’’ demander une aussi longue peine de prison pour son allié de longue date.

Stone reconnu coupable

Les accusations contre Stone devaient potentiellement, selon les experts, entrainer une peine maximale de prison de 50 ans. Mais le politicien, n’étant qu’à sa première condamnation, les directives fédérales exigeraient généralement une peine beaucoup plus clémente, d’où les sept à neuf années réclamées par les procureurs. Roger Stone, avait donc été reconnu coupable quand bien même il ait toujours nié les allégations.

Pour le président Trump, cette condamnation était tout sauf équitable. « C’est une situation horrible et très injuste » avait publié le président sur son réseau social favori, Twitter. Mais, la personne même du condamné et les situations de sa mise en accusation, avaient semble-t-il poussé le président à, quelque peu sortir de ses gonds. Dès la prononciation du verdict, le président s’en était immédiatement et vertement pris aux procureurs, qualifiant leur réquisition de « honteuse ». Le président américain allant jusqu’à porter des réserves sur l’impartialité même du système judiciaire américain ; s’était demandé si la condamnation n’équivalait pas à « un double standard comme jamais vu auparavant dans l’histoire » des USA.

“Je ne peux pas permettre cette erreur judiciaire!”

Mais le président créait réellement la polémique, alors qu’il déclarait toujours sur Twitter, que puisque la justice voulait condamner « Roger Stone pour mensonge » et « l’emprisonner pendant de nombreuses années à venir » ; alors même que de nombreux autres « menteurs comme Clinton et Mueller lui-même…» étaient eux en toute liberté ; lui Trump ne pouvait « pas permettre cette erreur judiciaire! ».

Et dans la soirée du Mardi, Le ministère de la Justice jugeant, la réquisition des procureurs « extrême, excessive et disproportionnée par rapport aux infractions commises par Stone», proposait une peine plus légère à celle requise par les procureurs. Plusieurs des procureurs fédéraux auraient suite à cette décision, demandé à être retirés de l’affaire Stone. Et alors que les critiques avaient de partout fusé, fustigeant une ingérence de l’exécutif dans le judiciaire, le président Donald Trump déclarait ce même mardi qu’il n’avait pas demandé au ministère public de modifier sa “requête” de condamnation pour Roger Stone ; mais que s’il le voulait, il en aurait le « droit absolu ».