Bill Gates, le deuxième homme le plus riche du monde, avait été annoncé à grands frais comme étant celui qui venait de s’offrir le bateau de plaisance réputé le plus écologique de son temps, l’Aqua. L’homme qui avec son épouse, est à la tête d’une des plus grandes fondations caritative du monde, avait fait de la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions des gaz à effets de serre, l’un de ses principaux cheval de bataille. Aussi cela n’avait-il donc surpris personne, que le milliardaire américain pour matérialiser ses principes écologiques, puisse débourser la bagatelle somme de 600 millions d’euros.

Gates annoncé acheteur…

L’Aqua, est une création de la société néerlandaise de conception de yachts Sinot Yatch Architecture & Design, en collaboration avec Lateral Naval Architects. L’Aqua est un concept de pointe qui pourrait, selon les experts, propulser l’industrie des bateaux de plaisance dans une direction plus respectueuse de l’environnement. Dans un design futuriste de 112 mètres de long, composé de cinq ponts et d’un extérieur inspiré par les houles océaniques, le mouvement des marées et les intempéries en pleine mer; ce nouveau Yacht serait une merveille de technologie « eco-respectueuse ». Son secret, des moteurs alimentés « exclusivement » à l’hydrogène liquide couplés à une technologie de « piles à combustibles » ; qui n’émettraient que de « l’eau » ; et son prix serait évalué par ses concepteurs à près de 640 millions de dollars.

Un bateau qui avait donc tout pour plaire à l’ancien patron de Microsoft, Bill Gates. Surtout qu’un tel investissement pourrait souligner l’intérêt de longue date du milliardaire pour les carburants alternatifs et son enthousiasme pour les nouvelles technologies qui auraient la capacité de réduire les émissions de CO 2 de l’industrie et des transports. Des émissions qui représenteraient près de 75% de l’empreinte carbone du monde. Et Bill Gates à la tête de la deuxième plus grande fortune du monde, avait de quoi s’offrir Aqua.

Cependant, les rumeurs selon lesquelles le milliardaire aurait acheté, le « super-yacht » dans l’espoir que de nombreux autres magnats suivent son exemple se seraient révélées fausses. La société néerlandaise, Sinot, aurait publié ce lundi, une déclaration sur son site Web disant que « Aqua n’avait pas été vendu ». La société aurait précisé que toutes les informations relatives à l’achat par Bill Gates du yacht étaient « incorrectes », et qu’il n’y aurait entre la startup et le magnat américain des affaires, aucunes relations commerciales pour le moment. Selon , Sinot Yatch Architecture & Design : « le concept d’hydrogène Aqua n’est en aucun cas lié à M. Gates (ou à ses représentants). Aqua est un concept en développement et n’a pas été vendu à Mr Gates ».