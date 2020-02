Tous les suspects ne sont pas faciles à interpeller. Certains policiers américains de Grove City ont rencontré un cas plutôt particulier en début de semaine dans l’Ohio. Le sieur, un jeune sportif a donné du fil à retordre à des policiers qui essayaient de l’arrêter. Selon les images filmées de la scène, on voit l’homme résister au groupe de policiers de façon assez violente.

Il soulève le policier…

Sur les images, on le voit même soulever un des policiers pour le mettre par la suite au sol. Il aura fallu au total l’intervention de trois éléments de la police pour pouvoir passer les menottes au jeune homme âgé de 19 ans. L’aide de la police avait été sollicitée suite au refus qu’avait opposé Michael Harris de quitter une entreprise de logistique. Selon la police, le suspect était agité et n’avait pas collaboré. Des comprimés auraient également été trouvés dans son véhicule. Il a été mis en détention pour obstruction et agression d’un policier. A en croire les informations qui ont été relayées sur le jeune homme, il serait un footballeur, secondeur pour une équipe collégiale.