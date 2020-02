Le président américain Donald Trump, aurait-il perdu un soutien ? En effet, le secrétaire d’Etat américain à la défense par intérim, Richard Spencer avait eu un point de désaccord avec le locataire de la Maison Blanche, sur Edward Gallagher. Cet homme, membre du SEAL, un groupe d’élite de la marine américaine aujourd’hui âgé de 40 ans avait défrayé la chronique aux Etats-Unis, dans une affaire de crimes de guerre. Le 02 juillet 2019, il avait été relaxé de deux tentatives de meurtres sur des civils irakiens et avait été déclaré non coupable du meurtre d’un prisonnier en Irak, il y a trois ans. Cependant, il avait été déclaré coupable d’avoir mis le corps de la victime en compagnie d’autres militaires.

Une sanction annulée par Donald Trump

Pour ces actes, le militaire avait fait l’objet d’une sanction de la marine américaine qui diminuait sa retraite et son solde. Cependant, le président américain avait décidé d’annuler le 15 novembre 2019 cette sanction et de le gracier. Le fait que le soldat était sous le coup d’une procédure interne d’exclusion, n’a également pas empêché Donald Trump de le soutenir. La situation avait amené Richard Spencer à démissionner de son poste de chef de l’Us Navy. Dans une missive adressée aux médias, il avait indiqué ne plus partager « la même compréhension que le Commandant en Chef qui [l]’a nommé, en ce qui concerne les principes fondamentaux du bon ordre et de la discipline ».

« Je suis fier d’appuyer Mike Bloomberg… »

C’est dans ce contexte que Richard Spencer a décidé de soutenir le démocrate Mike Bloomberg pour succéder à Donald Trump, aux prochaines élections. Il a lui-même annoncé la nouvelle ce vendredi 7 février 2020, dans un communiqué. « Je suis fier d’appuyer Mike Bloomberg à la présidence des États-Unis. … Il préservera, protégera et défendra la Constitution et fera respecter le Code uniforme de justice militaire. Mike honorera le service et assurera l’égalité de traitement de toutes les femmes et de tous les hommes en uniforme. Il respectera également les conseils des conseillers militaires » a-t-il laissé voir.