Une étude menée par les universités de Warwick et de Birmingham en Angleterre, suggèrerait que ; les violences domestiques faites aux femmes auraient dans 44 % des cas, un impact certain sur leur exposition à des « maladies cardiométaboliques » et pouvaient de ce fait réduire considérablement leur espérance de vie. L’étude avait été publiée ce 17 février dans le « Journal of the American Heart Association », le journal officiel de l’American Heart Association ; un organisme américain à but non lucratif qui œuvre aux USA pour l’accès à des soins cardiaques appropriés en vue de réduire les invalidités et les décès causés par les maladies cardiovasculaires et les AVC.

44 % plus de « chances » de mourir

la violence domestique serait selon une définition juridique, « tout incident ou schéma d’incidents de contrôle, de coercition, de comportement menaçant, de violence ou d’abus entre personnes majeures qui sont, ou ont été, des partenaires intimes ou des membres de la même famille sans distinction de sexe ou de sexualité ». De ce point de vue, cette violence pouvait toucher invariablement, l’homme ou la femme ; mais selon les statistiques des organismes internationaux, les femmes seraient plus touchés par ce phénomène et notamment à l’intérieur du cadre du couple.

Selon L’ONU, la violence conjugale à l’égard de la femme serait « l’une des formes de violence les plus couramment subies par les femmes dans le monde » avec 35 pour cent des femmes dans le monde qui auraient subi des “violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d’une autre personne à un moment donné dans leur vie“. Mais s’il était déjà connu que chez les femmes violentées « le taux de dépression était le plus élevé » ; selon les scientifiques des universités anglaises de Warwick et de Birmingham, chez ces femmes « les causes de mortalité étaient de 44 % plus élevées ».

Autrement dit, selon l’étude la récente étude, les femmes qui subiraient ou auraient subi des violences conjugales seraient, de 44%, “plus susceptibles de mourir de toutes causes” que la population générale. Et la raison serait que ces violences domestiques exposaient les victimes à un risque accru de 51% de développer un diabète de type 2 et un risque de 31% plus élevé d’être diagnostiqué avec une maladie cardiovasculaire.