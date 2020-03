L’ancienne ministre de la santé de la France Agnès Buzyn avait provoqué un tollé après sa récente déclaration. Pour rappel, elle avait affirmé au quotidien Le Monde qu’elle avait déjà mis en garde Philippe et Macron à propos de la dangerosité du coronavirus. Le locataire de l’Elysée n’a pas manqué de répondre et ceci de façon indirecte à son ex-ministre.

« Je pense que j’ai vu la première ce qui se passait en Chine: le 20 décembre, un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J’ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j’ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j’ai averti Edouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir » avait-elle déclaré au Monde en début de semaine.

”Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu’elle a eu lieu ”

Une déclaration qui n’a pas laissé le Président Macron indifférent, qui, à l’entame du conseil de défense qui s’est tenu ce vendredi 20 mars à la cellule interministérielle de crise du ministère de l’intérieur, a taclé Mme Buzyn même s’il ne l’a pas nommée. « Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu’elle a eu lieu, les commentateurs en sont plein. Je sais aussi que depuis le début, toutes celles et ceux qui sont autour de cette table travaillent d’arrachepied et que la France s’est mobilisée et a activé ses dispositifs d’alerte avant même que l’OMS ne sonne le tocsin » a affirmé le président Macron.

Par ailleurs, selon le dernier bilan du ministère de la Santé effectué hier jeudi soir, la pandémie du coronavirus a occasionné en l’espace d’une journée le décès de 89 personnes. On compte désormais 3626 malades hospitalisés dont 931 sont dans un état grave. Au total, 9134 cas de contamination ont été confirmés dans l’hexagone.