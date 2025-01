Algérie: la France annonce des mesures chocs

Gérald Darmanin (LUDOVIC MARIN / AFP)

Les relations franco-algériennes ont toujours oscillé entre rapprochement et tensions depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962. Les différends historiques, les questions mémorielles et les enjeux migratoires ont régulièrement provoqué des crises diplomatiques entre les deux pays. La coopération économique et culturelle s’est néanmoins maintenue, bien que fragile, notamment grâce aux accords bilatéraux établis au fil des décennies. Cette relation complexe connaît aujourd’hui une nouvelle période de turbulence, marquée par des incidents diplomatiques et des déclarations musclées des deux côtés de la Méditerranée.

Un durcissement inédit de la politique française

Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, engage un bras de fer avec Alger en annonçant la volonté de supprimer des privilèges accordés aux hauts responsables algériens. Même si cette mesure n’est pas encore officielle, elle vise spécifiquement l’accord de 2013 qui permettait aux détenteurs de passeports diplomatiques de voyager sans visa en France. Cette initiative marque une rupture majeure dans la politique française envers l’Algérie. Parallèlement, Gabriel Attal a appelé à réviser l’accord historique de 1968 régissant la circulation des ressortissants algériens. Ces restrictions ciblent la classe dirigeante algérienne tout en préservant les droits des binationaux et des personnes ayant des attaches familiales en France.

Les catalyseurs de la crise

Deux affaires distinctes alimentent ces tensions diplomatiques. La première concerne l’influenceur Boualem Naman, dont l’expulsion vers l’Algérie s’est soldée par un échec retentissant. Après son arrestation à Montpellier pour incitation à la violence sur TikTok, les autorités algériennes ont refusé son retour au pays, contraignant la France à prolonger sa rétention administrative. La seconde affaire touche l’écrivain Boualem Sansal, détenu à Alger. Son emprisonnement, malgré son état de santé préoccupant, provoque l’indignation des autorités françaises qui réclament sa libération immédiate. Ces deux situations illustrent la détérioration des relations bilatérales et le fossé grandissant entre Paris et Alger.

Les enjeux d’une relation complexe

Le gouvernement français adopte désormais une stratégie de fermeté face à ce qu’il qualifie d’humiliation. Cette approche reflète une transformation radicale dans la gestion des relations avec Alger. Au-delà des mesures de rétorsion annoncées, ces tensions révèlent les fragilités persistantes entre les deux nations. Les désaccords actuels dépassent le cadre des incidents diplomatiques ponctuels et témoignent d’une redéfinition profonde des rapports franco-algériens. Cette nouvelle dynamique pourrait avoir des répercussions durables sur la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines sécuritaire, économique et culturel.