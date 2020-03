L’affaire relative à l’incarcération de l’artiste malienne Rokia Traoré continue d’occuper l’actualité. Elle suscite également plusieurs interrogations sur la valeur que donnent la France et la Belgique à l’appareil judiciaire malien. La mise en cause est toujours en détention en France dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à son ex-compagnon alors qu’un jugement avait été donné à Bamako sur le même dossier.

“Séquestration, prise d’otage et enlèvement”

Rokia Traoré ainsi que son avocat, ont rendu publics plusieurs éléments qui leur permettent de dénoncer l’option relative à l’émission d’un mandat d’arrêt international. Ils estiment incompréhensible le fait que la non-présentation d’enfant soit transformé en chef d’accusation et plus précisément en « séquestration, prise d’otage et enlèvement ».

Pour l’artiste d’origine malienne ainsi que son avocat, la Belgique n’est pas habilité à se prononcer sur ce dossier. Ils évoquent la souveraineté du Mali qui a déjà rendu une décision de justice sur cette affaire ainsi que le pays de résidence de sa cliente.

“Violation des conventions internationales…”

Sur cette base, l’avocat indique que l’incarcération de sa cliente est « la violation de plusieurs conventions internationales et traités qui prévoient qu’en matière de garde d’enfant, ce sont les juridictions du lieu de résidence de l’enfant qui sont compétentes pour statuer sur sa garde et sur toutes les mesures prises dans son intérêt supérieur ».

L’autre fait dénoncé dans cette affaire est la condition dans laquelle elle a été mise aux arrêts. Dans une lettre ouverte rendue publique par l’avocat, l’artiste qui martèle qu’elle vit à Bamako fait remarquer qu’elle a été arrêtée à l’aéroport alors qu’elle avait en sa possession son passeport diplomatique malien.

Le juge qui a ordonné sa mise en détention faisait remarquer que l’immunité diplomatique malienne n’avait aucune valeur sur le sol Européen. Notons que plusieurs célébrités se sont mobilisées pour plaider pour la remise en liberté de la femme. Une pétition avait été initiée dans ce cadre et a connu un franc succès sur internet.