C’est la bombe dont tout le monde parle! La sortie jugée hasardeuse de l’ex-ministre de la santé sur la gestion de la crise sanitaire en France. Si d’aucuns la qualifient de mauvaise perdante, d’autres n’en reviennent pas que de telles déclarations viennent d’un membre de la majorité, fut-elle ancienne ministre.

Et pour cause, Mme Buzyn a directement accusé la majorité de mensonges, avant d’affirmer que des milliers de morts seront causés par le coronavirus. Une déclaration qui a surpris les français et énervé au plus haut point les caciques du pouvoir Macron qui ont réagi de manière anonyme dans la presse. Des réactions qui semblent avoir produit leur effet, puisque la principale concernée, Mme Buzyn a vite fait de revenir sur une partie de ses propos, tout en regrettant la tonalité de son interview.

Ainsi Agnès Buzyn « regrette la tonalité de cet article et l’utilisation qui en est fait en cette actualité où tout le pays doit être tourné vers la gestion de crise. Elle considère que le gouvernement a été pleinement à la hauteur des défis pour affronter ce virus.»; pouvait-on lire dans un communiqué. Mais il semblerait que le mal ait déjà été fait.