Texas : un enseignant arrêté pour relation sexuelle avec une élève de 17 ans dans sa classe

Chad Allen Rodriguez, enseignant de physique et astronomie au John Jay High School de San Antonio (Texas), a été arrêté samedi 16 mai 2026 et inculpé de relation inappropriée entre un éducateur et un élève, un crime de second degré en droit texan.

Selon l’acte d’arrestation consulté par la chaîne locale KSAT, la relation aurait débuté en octobre 2025. La victime, une élève de 17 ans, a indiqué aux enquêteurs que les faits ont commencé par des regards et des échanges de flirt en classe, avant d’évoluer vers des rapports sexuels répétés, survenus à la fois dans l’enceinte scolaire et en dehors.

Un témoin involontaire déclenche l’enquête

L’affaire a éclaté le 14 mai, lorsqu’un autre élève, passant dans le couloir du lycée, a aperçu Rodriguez et la jeune fille seuls dans la salle de classe à travers la vitre de la porte. L’information a été transmise au personnel scolaire, qui a alerté les autorités le lendemain. Des images de vidéosurveillance obtenues par les enquêteurs de l’Unité des victimes spéciales du département de police de San Antonio (SAPD) montrent l’élève entrer seule dans la salle et y rester une dizaine de minutes. L’acte d’accusation précise également que Rodriguez et la victime s’échangeaient des photos et vidéos à caractère sexuel via leurs téléphones portables.

Mise en congé administrative et caution fixée à 50 000 dollars

Rodriguez, également entraîneur de football américain et d’athlétisme au sein du même établissement, était employé par le Northside Independent School District (NISD) depuis août 2016. À la suite de son arrestation, le district l’a placé en congé administratif immédiat. « Le district a connaissance des allégations et de l’arrestation. Nous coopérons pleinement avec les forces de l’ordre », a indiqué le NISD dans un communiqué transmis à KSAT. Il a été incarcéré au Bexar County Adult Detention Center sous une caution fixée à 50 000 dollars.

En vertu du Code pénal du Texas, une relation inappropriée entre un éducateur et un élève constitue un crime de second degré passible de deux à vingt ans de prison. L’enquête du SAPD reste ouverte, les autorités n’ayant pas exclu l’existence d’autres victimes ou témoins.