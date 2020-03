Six ans et dix mois de prison. C’est du moins la peine à laquelle a été condamné un ancien traducteur germano-afghan de l’armée allemande. La compagne du mis en cause a quant à elle été condamnée à dix mois avec sursis. Selon le communiqué rendu public par le tribunal de grande instance de Coblence au sujet de cette affaire, ils sont poursuivis pour avoir transmis des informations de l’armée allemande aux services de renseignement iraniens. L’homme âgé de 51 ans a été reconnu coupable de «trahison dans un cas particulièrement grave».

Il aurait commis son forfait alors que l’armée avait sollicité ses services pour servir en tant qu’interprète à la caserne Heinrich-Hertz de Daun, près de Coblence. Aussi, a-t-il été reconnu coupable d’avoir «transféré des secrets d’Etat à caractère militaire à des collaborateurs du service du renseignement iranien». En détention depuis une année en attente de son procès, la condamnation à perpétuité qu’il risquait a été évitée en raison de l’aveu qu’il a fait.

La perpétuité évitée à cause de l’aveu et de leur casier judiciaire

L’autre élément ayant également milité en faveur de l’accusé et de son épouse est le caractère vierge de leurs casiers judiciaires. Il aurait été établi que l’accusé a passé plusieurs années à fournir aux renseignements russes, des informations émanant de l’armée allemande. Les juges du tribunal de grande instance de Coblence précisent notamment que les échanges ont eu lieu à partir du 28 janvier 2013.

Il aurait rencontré ses interlocuteurs dans plusieurs villes européennes pour leur transmettre des documents. Les informations transmises aux services de renseignement iranien seraient pour la plupart des évaluations et des analyses de situations militaires dans certains pays. Au total, ces informations qu’il a transmises lui auraient rapporté 34.500 euros. Son épouse quant à elle a été condamnée en raison de l’aide qu’elle a apportée à l’homme dans le cadre de ces échanges. Elle aurait réservé à plusieurs reprises les voyages à son compagnon pour ses déplacements.