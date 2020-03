L’Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC) change de mains. Le ministre d’Etat, Secrétaire général de la résidence de la République Pascal Irénée Koupaki va assurer les affaires courantes en attendant une relecture de la loi qui crée l’institution.

A travers deux correspondances, la présidence de la République suspend l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC). Les deux correspondances ont été envoyées au président de l’ANLC Jean-Baptiste Elias en janvier et mars 2020. La présidence intime l’ordre au président de l’ANLC de suspendre le processus de renouvellement de ses membres. Le mandat de Jean-Baptiste Elias et son équipe est arrivé à terme le 12 mars dernier.

La suspension du processus de renouvellement par le président de la République fait suite à la volonté du Gouvernement de solliciter une relecture de la Loi 2011-020 pourtant création de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC).

Compte tenu du temps que requiert ce processus de relecture de la loi et du fait que le mandat actuel soit expiré, le chef de l’Etat Patrice Talon a décidé de confier les rênes de cette institution au ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République Pascal Irénée Koupaki. Il va gérer les affaires courantes. C’est à travers la correspondance n° 063-20/PR/CAB/SP-C en date du 11 mars 2020 que l’information a été portée à la connaissance des membres de l’ANLC.

Les missions de l’ANLC

Instituée par la loi 2011-20 du 11 octobre 2011 par Boni Yayi, l’ANLC a pour mission, d’exploiter, à toutes fins utiles, les informations sur les doléances ou plaintes relatives aux faits relevant de la corruption et infractions connexes dont elle est saisie, de les dénoncer au procureur de la République compétent et de rechercher dans la législation, les règlements, procédures et pratiques administratives, les dispositions et usages favorisant la corruption afin de proposer des mesures visant à leur correction.

Elle se charge aussi de dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou à tout organisme public ou privé et d’éduquer la population sur les dangers de la corruption et l’obligation qu’a chacun de combattre et mobiliser les soutiens nécessaires à cette fin. L’ANLC s’assure également que toutes les institutions publiques disposent de manuels de procédures effectivement appliqués.

Elle reçoit et conserve copies des déclarations de patrimoine des personnalités visées à l’article 3 de la loi sur la lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, prête son concours aux autorités judiciaires, lorsqu’elles en font la demande et coopère avec les organismes visant les mêmes objectifs tant sur le plan national, régional qu’international. Enfin, elle élabore un rapport annuel sur l’état de la corruption au sein de l’administration publique, qu’elle adresse au président de la République et aux autres institutions de la République.