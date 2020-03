De son nom scientifique Artocarpus altilis, le Blèfoutou ou Bèlèfoutou en langue fon, est un arbre originaire d’Océanie répandu dans les pays tropicaux et de la famille des Moraceae. Appelé Arbre à pain en français, cet arbre peut atteindre plus de 25 m de hauteur avec de larges feuilles de près de 60 cm de long. L’arbre est monoïque car ses fleurs sont regroupées en inflorescences mâles et femelles sur le même arbre.

Le fruit est un syncarpe (forme de poche) qui grossit dans l’inflorescence femelle et à maturité vire du vert pour le jaune orangé. Le fruit peut peser jusqu’à 2 kg. Un arbre peut produire plus de 200 fruits de la taille d’un melon d’eau sans besoin de trop de soins. Il est riche en stilbénoïdes, en flavonoïdes, en arylbenzofurons et contient de la papayotine, de l’acide cyanhydrique, de l’artocarpine, de géranyl dihydrochalcones, du camphorol, de la vitamine B1, de la vitamine C, du Potassium, du Fer, du Phosphore, du Magnésium, du Calcium, des Glucides, des fibres alimentaires, de l’Eau, et de la quercétine.

Le fruit du Blèfoutou se confond souvent avec :

Le Blèfoutou à Graines ou L’Arbre à pain à graines ( Artocarpus mariannensis ) appelé aussi l’arbre à pain des Iles Marianas ou Dugdug est originaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (les Iles Marianas et Palau) dont l’arbre et les fruits lui ressemblent comme un jumeau. Leur différence est qu’on retrouve dans la chair (pulpe) du fruit quelques graines. Ce qui fait penser à un hybride entre le Blèfoutou et le Breadnut.

Et l'arbre à pain de Noix/Graines ou le Châtaignier dit en anglais Breadnut (Artocarpus Camansi) est originaire des Iles Malaku, des Phillipines et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son arbre et ses fruits sont similaires au Jacquier, au Dugdug (Bèlèfoutou à graines) et au Breadfruit (Blèfoutou). Sa différence est, les tas de grosses graines qui ont la peau marronne et dont le goût rappelle les amandes et l'arachide. Ses graines sont appelées Châtaignes dans les Caraïbes. Au Bénin, on le nomme l' Arbre d'arachides .

Le Jacquier (Artocarpus heterophyllus) originaire du Bangladesh et de l'Inde, dont seuls les fruits ressemblent aux fruits du Bèlèfoutou. L'intérieur de ses fruits est un tas de grosses touffes charnues orange en forme de graines dites arille pulpeuse, très appréciées pour leur goût et leurs vertus. On le nomme aussi fruit des pauvres et on le consomme de diverses manières.

D’après les recherches génétiques, le Bèlèfoutou est né du Breadnut ou Châtaigne (Artocarpus Camansi). L’appréciation du Breadnut, à pousser les populations à le domestiquer. Sa domestication finit par donner naissance au Bèlèfoutou et leur hybridation donna le Bèlèfoutou à graines. Il y’a 3000 ans des pêcheurs et commerçants voyageant en ont emporté et l’ont répandu un peu partout d’où sa présence dans toutes les zones tropicales et humides car ils sont favorables au milieux aquatiques. Ils se gorgent naturellement d’eau.

Utilisation et vertus

Prisé pour son fruit, le Blèfoutou s’utilise de plusieurs manières :