Assane Fall, le présumé meurtrier de la jeune Khady Diouf âgée de quinze ans est passé aux aveux devant les enquêteurs informe le journal Libération. La victime, décédée auprès avoir été étranglée à l’aide d’une corde avait été abandonnée sur place près de l’hôpital Dalal Xel à Thiès. La jeune fille, Khady Diouf était enceinte au moment des faits.

Le meurtrier est issue d’une famille religieuse

Le jeune marabout arrêté pour le meurtre Khady Diouf est passé aux aveux en déclarant avoir agi dans le but de préserver la réputation de son père, guide religieux. La fille âgée d’une quinzaine d’années était enceinte des œuvres de son meurtrier qui avoue avoir entretenu des relations sexuelles avec cette dernière.

Assane Fall aurait convoqué la victime pour la sommer “d’arrêter de dire partout qu’il était l’auteur de sa grossesse“. Une altercation s’en est suivie devant le refus de Khady Diouf de s’aligner à la requête du jeune homme. Ce dernier se serait alors servi d’une corde qu’il détenait par devers lui pour étrangler la jeune femme à mort avant d’abandonner son corps sur place. C’est un nouveau cas fortement décrié par les mouvements citoyens. La presse relève de plus en plus de cas similaires. Le mois passé, le professeur Youssou Mbargane Guissé attirait l’attention sur les inégalités sociales qui seraient une des causes de ces crimes.