Les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries, semblent avoir trouvé grâce auprès du gouvernement. En effet, lors d’une conférence de presse hier lundi 02 mars à Cotonou, le Directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb) annonce que l’exécutif a décidé de rendre gratuit l’accès à l’eau à ces PME et PMI. La demande d’accès est d’ailleurs simplifiée.

« Aujourd’hui, une PME/PMI a la possibilité d’aller sur le site Internet de la société, www.soneb.bj pour remplir un formulaire et sa demande est automatiquement prise en compte par les agences et services de la Soneb » explique le Dg Camille Dansou.

Mais avant de jouir de la gratuité de l’eau, il faut que la structure justifie son existence en tant que PME/PMI et apporte la preuve qu’elle est propriétaire des locaux dans lesquels elle exerce ses activités. Il faut aussi que le réseau soit non loin du siège de la PME/PMI.

La caution sur consommation est à 12 mille francs Cfa

Ce qu’il est important de noter aussi c’est que l’accès à l’eau est certes gratuit mais « il y a la petite portion qui relève des droits de timbre et la caution sur consommation qui est de l’ordre de 12 mille francs Cfa » que la PME/PMI doit payer. Ces frais ne relèvent pas de la Soneb explique Camille Dansou.

« Tout ce qui relève de la Soneb est désormais rendu gratuit pour les entreprises » assure-t-il. Rappelons qu’il y a quelques semaines, le gouvernement avait déjà rendu gratuit l’accès à l’électricité à ces PME.L’objectif de ces mesures est d’améliorer le climat des affaires au Bénin.