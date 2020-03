Les officiers de police judiciaire de Kérou, Kouandé et Péhunco ont reçu le jeudi 05 mars, la visite du procureur général près de la cour d’appel de Parakou. Ce déplacement d’Alexis Metahou obéissait à une instruction du ministre de la justice. Sévérin Quenum l’a envoyé vers ces officiers de police pour leur rappeler les principes de l’enquête judiciaire.

C’est suite aux actes d’assassinats et de destruction de biens appartenant à des personnes soupçonnées de sorcellerie dans les communes en question. Selon l’Agence Bénin Presse qui a rapporté l’information, Alexis Mètahou a dit à ses vis-à-vis qu’il est plus que nécessaire d’appréhender ceux qui ont commis ces crimes avec l’aide des autorités locales, afin qu’ils répondent de leurs actes et écopent de peines exemplaires.

“La sorcellerie existe dans tous les pays du monde”

Le magistrat a aussi profité de ce déplacement pour sensibiliser les populations sur la sorcellerie. Il a notamment fait savoir que cette pratique est punie par la loi. « La sorcellerie existe dans tous les pays du monde, ce n’est pas l’apanage d’une ethnie, d’une région ou d’un peuple » a-t-il déclaré. Le procureur a par ailleurs indiqué que cette pratique est punie par la loi comme l’abus de confiance, le vol ou l’escroquerie.

« L’Assemblée nationale révolutionnaire avait déjà voté une loi pour réprimer la sorcellerie et les pratiques rétrogrades depuis 1987 » rappelle le magistrat. Il a invité les populations à signaler aux élus communaux et au commissariat, les personnes qu’elles soupçonnent de sorcellerie.