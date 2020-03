On ne se lasse pas d’en parler surtout après la dernière déclaration du ministre béninois de l’économie dans les colonnes de Jeune Afrique. En effet Romuald Wadagni a laissé entendre dans ce journal panafricain que « la part des recettes imputables à la fermeture des frontières (nigérianes) est estimée à 48, 6 milliards de FCFA soit un peu plus de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes totales de 2019 ».

Ces chiffres avancés par l’autorité ne convainquent guère le journaliste économique Casimir Kpédjo. Invité sur le plateau de l’émission 100% Bénin de Sikka Tv ce lundi 02 mars, le directeur de publication du journal « Nouvelle économie » a d’abord déploré le langage utilisé par le ministre.

A l’en croire Romuald Wadagni « ne peut pas parler en terme d’estimation parce que le budget 2019 est connu et nous savons quand est-ce que le Nigéria a fermé les frontières ». En somme, les 48, 6 milliards ne doivent pas être selon lui, une estimation mais la vraie valeur des pertes.

Et si on associait Yayi et Soglo?

Le journaliste a par ailleurs regretté le fait que le ministre n’ait pas donné la clé de calcul de ces 48, 6 milliards de CFA. « De quel régie il s’agit. Est-ce que c’est les impôts ou la douane, ou les deux » s’interroge M Kpédjo.

En ce qui concerne la résolution de cette crise des frontières, le journaliste dit avoir constaté que la diplomatie béninoise a échoué par deux fois. Il pense que la situation aura des chances de se décanter si on associait les anciens présidents Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo.