La présidente du conseil d’administration du réseau Social Watch Bénin était hier mardi l’invité de l’émission Actu Matin de Canal3 Bénin. Blanche Sonon a été interrogée sur l’actualité des élections communales au Bénin. A l’en croire l’un des rôles de son organisation est de suivre le processus électoral. « Nous allons continuer à “watcher” le processus électoral. Demain, c’est la clôture du dépôt des dossiers (de candidatures) à la Céna. Nous allons voir si le processus est transparent, démocratique et inclusif. Si vraiment les engagements pris ont été respectés » fait-elle savoir.

Quand on l’interroge sur le silence de son organisation depuis quelques temps, elle explique que le « contexte d’exercice des organisations de la société civile a changé littéralement ». Ce qui implique un changement de stratégie d’intervention selon elle. Blanche Sonon assure cependant que son organisation ne s’est pas muée dans le silence.

« Nous n’avons jamais mis nos langues dans nos poches »

« Nous n’avons jamais mis nos langues dans nos poches » a-t-elle déclaré. A l’en croire le souci de Social Watch, c’est la défense des vertus démocratiques. « Quand c’est bon, il faut applaudir. Lorsque ce n’est pas bien fait on appelle l’attention des autorités indiquées dessus et quand il faut interpeller, nous le faisons » assure-t-elle. Signalons que les élections communales et municipales auront lieu le 17 mai prochain.

La Commission électorale nationale autonome doit recevoir les dossiers de candidatures des partis politiques ce mercredi 11 mars. C’est d’ailleurs le dernier jour. La nuit risque d’être longue au siège de cette commission qui n’a jusqu’à la mi-journée enregistré aucun dossier de candidature.